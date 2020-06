Fase 3: sindaco Frosinone, lavoro agile paralizza i comuni e la ripresa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se non viene modificata con rapidità la norma che ha introdotto il governo in materia di smart working, i Comuni e gli Enti pubblici rischiano la paralisi, insieme all'economia degli Enti locali e del paese". Lo dichiara in una nota il sindaco di Frosinone Nicola Ottaviani. Il sindaco del capoluogo si sta facendo promotore, in questi giorni, di una petizione di sindaci di città medio-grandi della penisola per chiedere al governo di rivedere, subito, la disciplina introdotta in materia di lavoro agile, ossia di lavoro da casa da parte dei dipendenti pubblici, tenuto conto della notevole attenuazione dell'incidenza dell'emergenza sanitaria, determinata dal Covid-19. "All'inizio dell'emergenza, soprattutto nella fase di maggiore criticità, il lavoro a distanza aveva sicuramente un significato e poteva costituire una misura valida per evitare contatti pericolosi, sia tra i lavoratori, che rispetto all'utenza. Adesso, però, deve prevalere il principio del buon senso e della ragionevolezza che impone, a tutti, l'adozione di provvedimenti adeguati e proporzionati al mutamento evidente delle condizioni di rischio, soprattutto nel centro-sud Italia. Inoltre, bisogna considerare l'ulteriore circostanza, di non poco conto, relativa al fatto che le amministrazioni che si trovano ad affrontare i piani di risanamento finanziari, come il Comune di Frosinone, ormai migliaia in Italia, hanno anche difficoltà tecniche e di liquidità per assumere ulteriore personale, in tutte le categorie dei dipendenti". (segue) (Com)