Fase 3: sindaco Frosinone, lavoro agile paralizza i comuni e la ripresa (2)

- "È impensabile gestire uffici tecnici, uffici commercio e servizi sociali con l'80 per cento del personale autorizzato a stare a casa, senza che vi sia una disciplina specifica per verificare la produttività a distanza dei dipendenti, perché in tal modo tutto viene rimesso al grado di coscienza e di attaccamento al bene pubblico da parte del singolo che, non sempre, viene effettivamente riscontrato", continua il sindaco Ottaviani. "Del resto, se anche uno come Sala, il sindaco di Milano, evidentemente filogovernativo e non ascrivibile alla categoria di quanti sono all'opposizione rispetto al governo giallorosso, è arrivato a lanciare un grido d'allarme proprio sullo smart working, peraltro trovandosi nella martoriata Lombardia, allora significa che il problema è effettivamente grave, serio e non più rinviabile. Ancora una volta, una concezione ipergarantista, almeno formalmente, della prestazione lavorativa, pur nascendo da buoni presupposti, finisce per sfociare nella produzione di ulteriore inutile burocrazia e paralisi che, in questo momento, non possiamo permetterci. Nei prossimi giorni, saremo in prima fila, con sindaci e amministratori che condividono questa nostra impostazione, per chiedere al governo un ripensamento immediato e una nuova disciplina del lavoro agile, per evitare di generare un' economia talmente leggera da rischiare l'evaporazione". (Com)