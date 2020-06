Viterbo: comune, celebrazioni per conclave a rischio assembramento, saranno private

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per evitare possibili assembramenti e nel pieno rispetto delle attuali normative riguardanti l'emergenza epidemiologica, l'iniziativa dedicata ai 750 anni del conclave, in programma domani 21 giugno alle ore 10.30 in piazza San Lorenzo, verrà realizzata in forma privata, in altra sede". A comunicarlo il sindaco di Viterbo Giovanni Maria Arena, che precisa: "La stessa verrà veicolata successivamente attraverso i canali istituzionali social del Comune di Viterbo". (Com)