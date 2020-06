Coronavirus: a Lodi e Pavia zero nuovi contagi, in leggera crescita a Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Segnalo che due città, Lodi e Pavia, fanno registrare zero contagi”. Lo dichiara in una nota l’assessore al Welfare di Regione Lombardia, Giulio Gallera. Nelle due province, infatti, non sono stati diagnosticati casi di coronavirus nelle ultime 24 ore. Aumentano invece leggermente a Milano, con 69 nuovi casi (ieri +43), di cui 26 a Milano città (ieri +22). Trend più o meno stabile in tutte le altre province: a Bergamo i nuovi casi sono 31 (ieri 32), a Brescia 27 (ieri 21), a Como 8 come ieri, a Cremona 2 (ieri 6), a Lecco 4 (ieri 3), a Mantova 3 (ieri 12), a Monza e Brianza 8 (ieri 7), a Sondrio 6 (ieri 3) e a Varese 5 (ieri 7). (Rem)