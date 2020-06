Libia: al Sisi, per l'Egitto Sirte e Jufra non si toccano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente egiziano, Abdul-Fattah Al Sisi, ha dichiarato che Sirte e Jufra sono linee rosse per il suo paese. "Sirte e Jufra sono linee rosse per l'Egitto e non possono essere superate", ha detto il capo di Stato egiziano oggi durante una visita al personale dell'esercito e agli avamposti nell'area militare occidentale. "L'esistenza di milizie è un grande pericolo contro qualsiasi paese", ha detto al Sisi, aggiungendo che "qualsiasi intervento diretto egiziano in Libia è diventato legittimo. Non cerchiamo altro che la stabilità". "Chiediamo alle fazioni libiche di rispettare l'attuale equilibrio delle forze in campo e di riavviare i negoziati", ha concluso il presidente rivolgendosi ai libici. (Cae)