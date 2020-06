Kazakhstan: portavoce Nazarbayev, ex presidente non mostra sintomi associati a Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex presidente del Kazakhstan, Nursultan Nazarbayev, si sente bene e non mostra alcun sintomo associato al coronavirus nonostante sia risultato positivo al test. Lo ha detto oggi il suo portavoce Aidos Ukibay al sito web “Tengrinews”. “La malattia è asintomatica”, ha precisato il portavoce, aggiungendo che non vi sono motivi di preoccupazione per la sua salute. Nazarbayev, che ha rassegnato le dimissioni lo scorso anno dopo quasi 30 anni al potere, è risultato positivo al coronavirus questa settimana e attualmente si trova in isolamento. "Attualmente, il primo presidente del Kazakistan è in auto-isolamento. Sfortunatamente, l'ultimo test ha dato risultato positivo. Non c'è motivo di preoccuparsi. Nursultan Nazarbayev continua a lavorare in remoto", ha affermato la presidenza in una nota diffusa giovedì scorso. Lo stato di emergenza in Kazakhstan è stato in vigore dal 16 marzo all'11 maggio, ma le misure di quarantena in varie regioni della repubblica sono ancora mantenute. (Res)