Migranti: Sassoli, ripensare sistema di asilo europeo

- È necessario ripensare l’attuale sistema di asilo europeo per far sì che protegga i più vulnerabili e condivida equamente le responsabilità. Lo ha affermato su Twitter il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, in occasione della Giornata mondiale del rifugiato che ricorre oggi. “L'anno scorso 79,5 milioni di persone sono state costrette a sfollare a causa di guerre, persecuzioni e violazioni dei diritti umani, il numero più alto mai registrato. Il sistema di asilo dell'Unione europea è ormai superato e ne occorre uno nuovo che protegga i più vulnerabili e condivida equamente le responsabilità”, ha scritto Sassoli.(Beb)