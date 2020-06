Congo-Kinshasa: ex capo staff del presidente Tshisekedi condannato a 20 anni per corruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vital Kamerhe, ex capo di gabinetto del presidente della Repubblica democratica del Congo (Rdc), Felix Tshisekedi, è stato condannato ad almeno 20 anni di carcere con l’accusa di corruzione. È quanto annunciato oggi dai giudici del tribunale di Kinshasa nell’emettere la sentenza. Kamerhe, 55 anni, è stato riconosciuto colpevole di appropriazione indebita e di numerosi altri reati le cui condanne, se combinate, potrebbero raggiungere i 45 anni. Kamerhe è stato inoltre condannato ai lavori forzati e interdetto dai pubblici uffici per 10 anni. Prima della pronuncia della sentenza, gli avvocati dell’imputato avevano già annunciato che avrebbero presentato appello. Ex presidente dell'Assemblea nazionale nel 2018 Kamerhe si era candidato alle elezioni presidenziali del 2018 sotto la bandiera dell'Unione nazionale congolese prima di ritirarsi per sostenere l’attuale presidente Tshisekedi. Fino al suo arresto, avvenuto lo scorso aprile, Kamerhe era il capo dello staff del presidente Tshisekedi. È accusato di aver sottratto 57 milioni di dollari nell'ambito di un programma di progetti infrastrutturali lanciato dal capo di Stato nei primi 100 giorni della sua presidenza. (Res)