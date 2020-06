Francia: premier Philippe annuncia ripresa attività sportive, cinema e teatri dal 22 giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I cittadini francesi potranno riprendere le attività sportive di squadra a partire da lunedì prossimo, 22 giugno, ad eccezione degli sport da combattimento. È quanto annunciato oggi in una nota dal primo ministro Edouard Philippe, aggiungendo che nella stessa data riapriranno cinema, centri vacanze, casinò e sale da gioco, mentre a partire dall’11 luglio saranno riammessi i tifosi negli stadi, sebbene con una capacità limitata a 5 mila persone. “Per quanto riguarda i teatri, le attività che riuniscono più di 1.500 persone devono essere sottoposte ad autorizzazione, in modo da garantire le necessarie precauzioni”, ha affermato il capo del governo, il quale ha inoltre invitato i cittadini a mantenere “un atteggiamento vigile di fronte all'epidemia, specialmente durante il periodo estivo”. La ripresa delle attività ricreative e sportive è la prima serie di misure di allentamento delle restrizioni contro la pandemia di Covid-19. La seconda fase entrerà in vigore l'11 luglio, data che segnerà la fine dell'emergenza sanitaria nella Francia metropolitana. Finora la Francia ha registrato quasi 160 mila contagi da coronavirus e oltre 29.600 decessi.(Frp)