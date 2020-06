Roma: Bordoni (Lega), con Nogarin consulente al bilancio M5s come prima Repubblica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo aver chiesto di far luce sulle spese di comunicazione in Campidoglio per promuovere l'immagine del sindaco, apprendiamo del prossimo ingaggio, da parte della Raggi, del suo ex collega di Livorno Nogarin come consulente al bilancio. Forse il sindaco non convinto dell'investimento pubblicitario vuole rafforzare una squadra che ha già cambiato in corsa molte volte". Così il consigliere capitolino della Lega Davide Bordoni che aggiunge: "Sulla scia dei fortunati ingaggi dei Pomigliano boys con i 5 stelle al governo nessuno resta indietro così, in soccorso del 'povero' Filippo Nogarin, come si è lui stesso definito quando rivendicava la sua esistenza all'interno dell'M5s che lo trattava da 'esubero', arriva il filone 'toscano' del Movimento alla corte di Lemmetti. Un incarico oltretutto part-time perché Nogarin è già consigliere del ministro dei Rapporti con il parlamento Federico D'Incà. Che decidano loro se sembra opportuno continuare così. Dinamiche queste, dispendiose, e davvero poco consone per un Movimento che ancora oggi si professa duro e puro, roba da far impallidire anche i politici più scafati della Prima Repubblica. Resta una domanda: Cosa ne guadagna la città di Roma da questa consulenza? A voi l'ardua risposta", conclude Bordoni. (Com)