Milano: inaugurato "AbbracciaMi", l'itinerario ciclopedonale da Adriano a Corvetto

- Con la posa del primo cartello a Crescenzago viene inaugurato l'itinerario AbbracciaMi nel percorso che unisce i quartieri Adriano e Corvetto. Si tratta del primo caso di cartelli dedicati unicamente alla mobilità ciclistica in città e l'avvio di un processo che nei prossimi mesi porterà a tracciare un numero crescente di ciclovia. AbbracciaMi è il progetto per la mobilità sostenibile promosso dal Comune con l'Associazione Milano Bicycle Coalition all'interno del programma Lacittàintorno di Fondazione Cariplo che coinvolge gli abitanti nella riattivazione e risignificazione di spazi per migliorare la qualità della vita e stimolare nuove geografie cittadine.Il progetto prevede l'identificazione di una circle line ciclabile di circa 70 km che metta in collegamento il perimetro della città di Milano, incontrando e collegando 19 quartieri milanesi e oltre 20 parchi – urbani, agricoli e di cintura metropolitana – al fine di ricucire le aree periferiche tra loro e verso l'esterno. Snodo importante è Made in Corvetto, il primo punto di comunità de Lacittàintorno, inaugurato a febbraio all'interno del mercato comunale di piazzale Ferrara, e dove si trova anche la ciclofficina gestita da Milano Bicycle Coalition. (segue) (Com)