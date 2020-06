Milano: inaugurato "AbbracciaMi", l'itinerario ciclopedonale da Adriano a Corvetto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Obiettivo di AbbracciaMi è promuovere la riappropriazione del territorio, rafforzando la visibilità e l'accessibilità ciclabile delle aree connesse e la riscoperta di nuove realtà urbane, stimolando la crescita di persone e quartieri attraverso lo sport. In questo contesto si inserisce l'attenzione dedicata agli ambasciatori della bicicletta che hanno contribuito a tracciare l'itinerario: si tratta di abitanti del quartiere, esperti delle zone di riferimento, che sono alla ricerca di un'occasione di crescita o riscatto. In cambio del loro impegno sono stati formati dagli operatori di Milano Bicycle Coalition con due corsi specializzati di ciclomeccanica, in modo da poter accedere al mercato del lavoro con nuove competenze. Non ultimo, attraverso AbbracciaMi, si intende promuovere la diffusione di stili di vita attivi ed ecologici, sensibilizzando la popolazione all'uso della bicicletta come mezzo di trasporto efficiente e alternativo all'automobile per spostarsi in città, in un momento in cui più che mai è necessario optare per una mobilità sostenibile. (segue) (Com)