Milano: inaugurato "AbbracciaMi", l'itinerario ciclopedonale da Adriano a Corvetto (3)

- Con la posa del primo cartello, alla presenza dell'assessore alla Mobilità Marco Granelli, viene di fatto inaugurato il primo tratto AbbracciaMi Est che collega tra loro i quartieri Adriano e Corvetto, passando per via Padova e con possibilità di arrivare fino a Chiaravalle, tutte zone oggetto d'intervento del programma Lacittàintorno. "Le collaborazioni virtuose tra associazioni, istituzioni, cittadini e Amministrazione sono sempre portatrici di un grande valore aggiunto - dichiara Marco Granelli assessore alla Mobilità -. Non solo un servizio alla città ma anche, per noi, il termometro di come vengono percepite le cose che facciamo. Stiamo investendo molto sulla ciclabilità ma è importante che anche percorsi che hanno meno clamore di quelli in centro possano essere evidenziati a favore di un numero sempre più grande di ciclisti. Questo progetto di Abbracciami mi piace particolarmente e segna l'inizio di un lavoro di segnaletica sulle grandi ciclovie. Il primo passo verso la tracciatura di questi percorsi. Ringrazio molto per l'impegno nel realizzarlo". (segue) (Com)