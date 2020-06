Milano: inaugurato "AbbracciaMi", l'itinerario ciclopedonale da Adriano a Corvetto (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nelle prossime settimane – afferma Cristina Chiavarino Direttore dell'Area Filantropica Arte e Cultura e responsabile del Programma Intersettoriale Lacittàintorno della Fondazione Cariplo – verrà completata la posa in entrambi i sensi dei cartelli indicatori tra i due quartieri e nel corso del prossimo anno l'attività verrà estesa a tutto il percorso della circle line, completando così l'itinerario della ciclovia zero della città, compiendo un'azione di ricucitura dei quartieri, delle persone, delle esperienze e valorizzando le bellezze dei territori attraversati." AbbracciaMi, un progetto all'interno de Lacittàintorno, un programma di Fondazione Cariplo, è realizzato in stretta collaborazione con l'Assessorato a Mobilità e Lavori Pubblici e con l'Agenzia Amat. (Com)