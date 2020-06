Coronavirus: oggi nel Lazio solo 14 casi, quattro vengono dal focolaio del San Raffaele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi si registra un dato di 14 casi positivi e di questi 4 casi sono riferiti ad una coda del focolaio del San Raffaele Pisana dove sono stati effettuati ulteriori 430 tamponi su tutto il personale e i pazienti. I quattro nuovi casi riguardano operatori della struttura già posti in sorveglianza domiciliare. Il focolaio raggiunge così un totale di 118 casi positivi e 6 decessi correlati. C'è stato un decesso nelle ultime 24 ore, mentre sono stati 14 i guariti nelle ultime 24 ore raggiungendo un totale complessivo di 6.195 che sono ormai oltre sei volte il numero degli attuali positivi."Non bisogna abbassare la guardia, oggi vediamo nuovi casi di importazione e la coda del focolaio del San Raffaele. I servizi di tracciamento stanno svolgendo un lavoro importante e straordinario. Quattro casi, già tutti isolati, sono di importazione da Egitto, Brasile, Piemonte e Bergamo. Nella Asl Roma 1 dei quattro nuovi casi uno ha un link con il Piemonte e i restanti 3 casi sono asintomatici individuati al test sierologico. Questo conferma che il sistema integrato di test e tamponi sta funzionando e ci permette di individuare casi di persone asintomatiche sul territorio. Nella Asl Roma 2 un caso positivo proviene dal Brasile, mentre nella Asl Roma 3 una donna risultata positiva proviene da Bergamo. Nella Asl di Latina un caso ha richiesto l'attivazione del tracciamento internazionale, si tratta di un ragazzo tornato dall'Egitto con scalo a Milano". Commenta così l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato i dati forniti dalle Aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere e policlinici universitari. "Proseguono le attività per i test sierologici sugli operatori sanitari e le Forze dell'ordine". Per quanto riguarda i dispositivi di protezione individuale sono in distribuzione presso le strutture sanitarie: 264.000 mascherine chirurgiche, 107.000 maschere Ffp2, 7.650 maschere Ffp3, 12.750 tute, 18.900 cuffie. (Rer)