Turismo: Raggi, dal primo luglio Airbnb riscuoterà tassa di soggiorno e verserà a comune Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A partire dal primo luglio, la piattaforma delle prenotazioni turistiche Airbnb riscuoterà direttamente il contributo di soggiorno da parte dei suoi utenti e lo verserà direttamente nelle casse di Roma Capitale. Lo afferma in un post su Facebook il sindaco di Roma Virginia Raggi. "Questa novità significa legalità, sicurezza e maggiori introiti da reinvestire in città. Abbiamo lavorato ad una convenzione con Airbnb per ristabilire la concorrenza leale fra operatori, combattere il sommerso e contribuire a tracciare i flussi turistici. Come le altre strutture ricettive, Airbnb incasserà direttamente il versamento e provvederà a girarlo al Comune, impegnandosi anche a comunicare periodicamente il numero di prenotazioni ricevute e dei pernottamenti effettivi. La parità di condizioni per tutti gli operatori è fondamentale, soprattutto in questo momento di crisi che ha colpito duramente l’indotto del turismo. Necessaria anche la condivisione dei dati relativi alle presenze in città, per ragioni di legalità e sicurezza - continua la prima cittadina di Roma -. Le nuove entrate garantite a Roma da quest’accordo cresceranno di pari passo con la futura normalizzazione dei flussi turistici. Iniziamo così a regolare la dimensione delle prenotazioni turistiche online, che rappresentano una consistente fascia del mercato di riferimento. Un traguardo importantissimo per Roma e per tutta la sua filiera di comparto", conclude Virginia Raggi.(Rer)