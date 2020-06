Turchia: rilasciati tre marinai arrestati in Eritrea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre marinai turchi arrestati in Eritrea nell’aprile scorso sono stati liberati a seguito dell'intervento del governo di Ankara. È quanto riferito all’agenzia di stampa “Anadolu” dalla moglie di uno dei marinai liberati, secondo cui suo marito le ha telefonato per riferirle di essere stato liberato. Selim Ekmekcioglu, Ibrahim Ignak e Erman Lutfu Atamer erano partiti per un tour mondiale nel settembre 2017 e dopo l'arrivo a Gibuti, che confina con l'Eritrea, avevano ricevuto rifornimenti e carburante con l'assistenza dell'ambasciata turca nel paese, tuttavia la chiusura del canale di Suez a causa della pandemia di coronavirus aveva costretto i marinai a tornare indietro e a sbarcare in Eritrea, dove erano stati trattenuti dalle forze di sicurezza. I tre dovrebbero arrivare a Gibuti entro 3-4 giorni e da lì essere rimpatriati in Turchia.(Tua)