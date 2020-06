Francia: proteste anti-razziste, centinaia di manifestanti radunati a Parigi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Centinaia di manifestanti sono radunate in Place de la Republique, a Parigi, per protestare contro il razzismo e le accuse di violenza contro membri della comunità nera e delle minoranze etniche da parte della polizia. Lo riferisce la stampa locale, secondo cui i dimostranti espongono cartelli con la scritta “Giustizia per Ibo”, in riferimento alla morte di Ibrahima Bah, un cittadino francese di origini africane, avvenuta lo scorso anno in seguito ad un'operazione di polizia. Proteste stanno avendo luogo anche a Londra e in diverse parti del mondo in seguito alla morte dell’afroamericano George Floyd, ucciso il mese scorso da un agente di polizia a Minneapolis.(Frp)