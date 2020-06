Usa: Pompeo, Consiglio Onu diritti umani è un “paradiso per i dittatori”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite (Unhrc), ora composto dal Venezuela e recentemente da Cuba e dalla Cina, è stato a lungo e rimane “un paradiso per i dittatori e le democrazie che li tollerano”. È quanto dichiarato dal segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, in una nota diffusa oggi dal dipartimento di Stato. Il Consiglio “è una grande delusione per coloro che cercano sinceramente di far avanzare la dignità umana. Tuttavia, la decisione del Consiglio di votare ieri una risoluzione sulla polizia e il razzismo negli Stati Uniti segna un nuovo minimo storico”, si legge nella dichiarazione. “Il dibattito in corso sulla tragica morte di George Floyd negli Stati Uniti è un segno della forza e della maturità della nostra democrazia. Gli americani affrontano apertamente i difficili problemi della società, sapendo che le loro libertà sono protette dalla Costituzione e da un forte stato di diritto. Siamo seriamente intenzionati a considerare gli individui e le istituzioni responsabili e la nostra democrazia ci consentono di farlo. Gli Stati Uniti lavorano ogni giorno con partner in tutto il mondo che condividono il nostro impegno per le libertà fondamentali”, prosegue la nota. “Sfortunatamente, il Consiglio ha riaffermato ancora una volta la saggezza della nostra decisione di ritirarci (dall’organismo) nel 2018. Se il Consiglio si è occupato seriamente di proteggere i diritti umani, ci sono molte esigenze legittime per la sua attenzione, come le disparità razziali sistemiche in luoghi come Cuba, Cina e Iran. Se il Consiglio fosse onesto, riconoscerebbe i punti di forza della democrazia americana e solleciterebbe i regimi autoritari in tutto il mondo a prendere esempio dalla democrazia americana e a rispettare gli stessi elevati standard di responsabilità e trasparenza che noi americani applichiamo a noi stessi”, conclude la dichiarazione. (segue) (Nys)