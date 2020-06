Mali: proteste di massa contro presidente Keita, Onu invita alla calma e al dialogo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha invitato alla calma e al dialogo in Mali dopo che decine di migliaia di manifestanti sono scesi in piazza ieri nella capitale Bamako chiedendo alle dimissioni del presidente Ibrahim Boubacar Keita. “Il segretario generale invita tutti i leader politici a inviare messaggi chiari ai loro sostenitori affinché esercitino la massima moderazione e si astengano da qualsiasi azione che possa alimentare le tensioni”, ha affermato in una nota Farhan Haq, vice portavoce del segretario generale. Le proteste, promosse dall'influente imam Mahmoud Dicko, sono state indette dalla nuova coalizione dell’opposizione guidata dallo stesso Dicko, che chiede riforme politiche ed economiche e la fine della corruzione. La nuova manifestazione è stata indetta ieri dalla stessa piattaforma che ha respinto la proposta di colloqui avanzata nei giorni scorsi dal presidente Keita. ”(Keita) non ha imparato la lezione, non ascolta la gente. Ma questa volta capirà”, ha affermato l’imam Dicko, che nel corso di una conferenza stampa ha accusato il presidente di ignorare le richieste del popolo. Martedì scorso il capo dello Stato si era detto pronto a tenere colloqui con la coalizione dell'opposizione in risposta alle crescenti richieste di dimissioni per via della sua gestione delle violenze etniche e dell’insurrezione jihadista nel nord del paese. All’inizio di giugno migliaia di persone nella capitale Bamako hanno preso parte a una protesta guidata da Dicko il quale ha annunciato colloqui con i militanti islamisti. (segue) (Res)