Mali: proteste di massa contro presidente Keita, Onu invita alla calma e al dialogo (4)

- Con questi nuovi sviluppi a Bamako, il futuro del Mali sembra “cupo”. “Gli schieramenti militari internazionali non hanno ancora ripristinato la sicurezza. La volontà del presidente Keita di aprire il dialogo con i jihadisti, tra cui ag Ghaly (leader del Gruppo di sostegno all’Islam e ai musulmani (Gsim) e Amadou Koufa (leader della Katiba Macina) è stata vista come una mossa che potrebbe condurre verso l’uscita dalla crisi, tuttavia la nomina di un rappresentante speciale per le regioni centrali del Mali non ha portato alla pace e il recente rapimento di Soumaila Cissé (esponente dell’opposizione sequestrato alla vigilia delle elezioni legislative di marzo) mette in discussione la capacità del governo di negoziare con i gruppi armati. Il ricordo degli eventi del 1991 che hanno portato alla transizione democratica e alla capacità del popolo maliano di lottare per i propri diritti non dovrebbe essere sottovalutato, come dimostrato dalla significativa mobilitazione dei manifestanti contro un regime contestato il 5 giugno”, conclude il rapporto, ricordando che per il prossimo 19 giugno è prevista una nuova manifestazione di protesta. (Res)