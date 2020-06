Montenegro: presidente Djukanovic, elezioni parlamentari e municipali si terranno il 30 agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le elezioni parlamentari e municipali in Montenegro si terranno il prossimo 30 agosto. Lo ha annunciato oggi il presidente Milo Djukanovic in una nota. Oltre alle elezioni legislative, si voterà anche per il rinnovo delle assemblee comunali di Andrijevica, Budva, Gusinje e Cattaro. Di recente lo stesso capo dello Stato aveva assicurato che le elezioni si sarebbero svolte regolarmente entro l’autunno, come previsto dalla Costituzione, nonostante la pandemia di coronavirus.(Seb)