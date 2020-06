Coronavirus: manifestazione in piazza Duomo, commissariate la sanità lombarda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre un migliaio di persone affollano piazza Duomo questo pomeriggio per chiedere il commissariamento della sanità lombarda, per la gestione dell’emergenza coronavirus da parte della Regione. La manifestazione, dal titolo "Salviamo la Lombardia" è stata organizzata da varie sigle dell’associazionismo, tra cui Milano 2030, Medicina Democratica, Arci, Acli, i Sentinelli e Casa Comune, con l’adesione anche di Fiom Cgil, Giovani Democratici e Sardine. Alcuni dei manifestanti, disposti in maniera distanziata al centro della piazza, portano un fiocco nero sulle mascherine in segno di lutto per le vittime del Covid. Tra loro c’è anche un gruppo dei parenti delle vittime dell’istituto Don Gnocchi di Milano, per cui chiedono giustizia. "La salute non è un privilegio", "l’ignoranza non è una scusa", "davvero dormite sonni tranquilli?" si legge su alcuni dei cartelli esposti dai manifestanti. Le persone in prima fila compongono invece la scritta a grandi caratteri "commissariamento". In piazza ci sono anche alcuni consiglieri comunali del Pd, l’ex parlamentare Vittorio Agnoletto e l’eurodeputato dem Pierfrancesco Majorino, tra i promotori della manifestazione con l’associazione da lui fondata "Casa Comune". (Rem)