Lombardia: i Carc sotto la Regione con cartello "Fontana, Gallera e Bonomi assassini"

- Anche i Carc in piazza città di Lombardia per la gestione dell'emergenza Covid nella Regione. Su un cartello la scritta "Fontana assassino Commissariamento popolare. Costruire il nuovo potere delle masse popolari organizzate" e accanto alla scritta un disegno raffigurante il presidente della Regione con un nodo scorsoio al collo mentre viene tolto da un piedistallo. In un altro cartello è stato scritto "Gallera, Fontana, Bonomi assassini cacciarli è possibile costruire una commissione popolare per togliere la gestione dell'emergenza della sanità ai servizi di Confindustria". (Rem)