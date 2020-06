Verbania: al via lavori per nuovo parcheggio a Fondotoce, senso unico alternato in via Martiri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lunedì 22 giugno, a Verbania, in via 42 Martiri (dal Km 5+450 al Km 5+550) sarà istituito il senso unico alternato con la presenza di movieri dalle ore 08,45 alle ore 18,00. E' quanto prevede un'ordinanza della polizia locale. per far fronte ai lavori per la realizzazione del nuovo parcheggio di Fondotoce, che dovrebbero essere realizzati in una sola giornata; nel caso di inconvenienti i lavori e il conseguente senso unico proseguiranno il giorno successivo. E' consigliato il percorso alternativo passando dalla strada provinciale per San Bernardino Verbano. Il Comune ricorda che il nuovo parcheggio di Fondotoce prevede la realizzazione di 30 nuovi posti auto con aiuole, panchine, una nuova pavimentazione e opere di messa in sicurezza per i pedoni. Il tutto avrà un costo di 106 mila euro. (Rpi)