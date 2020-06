Roma: rapporto Intersos, Capitale senza accoglienza per dimenticati emergenza Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Attraverso le storie dei pazienti e i dati raccolti dal team mobile socio-sanitario impegnato nelle strade della capitale a partire da marzo, il rapporto "L'altra emergenza di Roma – Il Covid-19 tra i dimenticati della Capitale, dell'organizzazione umanitaria Intersos racconta il lockdown degli invisibili che neppure in un momento di emergenza sanitaria sono stati guardati negli occhi e denuncia gli effetti del blocco delle accoglienze sui più vulnerabili. A Roma sono circa 8.000 le persone che vivono in strada oltre il 15 per cento del totale nazionale, a cui bisogna aggiungere circa 11.000 persone che vivono in occupazioni abitative e gli stranieri rimasti esclusi dal sistema di accoglienza. Senza che vi fossero prescrizioni in tal senso a livello nazionale, con una nota del 9 marzo, il Comune di Roma ha sospeso le nuove accoglienze nel circuito ordinario (incluso il Siproimi, ex circuito Sprar) e in quello del "Piano freddo". Come conseguenza, molti titolari di protezione internazionale e richiedenti asilo, che in base alla normativa vigente hanno diritto all'accoglienza, e molte persone senza fissa dimora - molti dei quali cittadini italiani - sono rimasti privi di accoglienza. Il blocco sarebbe dovuto restare in vigore fino al 3 aprile, ma di fatto i nuovi inserimenti, con rare eccezioni, sono ancora formalmente sospesi. In questi mesi, anche soggetti estremamente vulnerabili, come donne che hanno appena partorito e famiglie con bambini piccoli, sono di fatto rimaste escluse dall'accoglienza, rileva il rapporto. (segue) (Com)