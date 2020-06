Roma: rapporto Intersos, Capitale senza accoglienza per dimenticati emergenza Covid (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tra le persone che si trovano a vivere in strada ci sono sia stranieri che italiani in condizioni di forte esclusione sociale. Molti degli stranieri sono le cosiddette "vittime" del Trattato di Dublino, rimandate in Italia nonostante volessero raggiungere altri paesi europei; altri si sono invece trovati per strada a causa dei decreti sicurezza, che li hanno esclusi dal sistema di accoglienza, interrompendo un percorso di integrazione in molti casi già avviato. C'è poi un alto numero di minori e di neo maggiorenni, che hanno perso da un giorno all'altro il diritto alle forme di tutela previste per i minori. I nostri team hanno intercettato anche un numero importante di donne che hanno subito violenza di genere (Gbv). Si tratta quindi di persone con elevate vulnerabilità che avrebbero bisogno di particolare attenzione anche al di là dell'emergenza sanitaria", continua la nota di Intersos . (segue) (Com)