Roma: rapporto Intersos, Capitale senza accoglienza per dimenticati emergenza Covid (3)

- Il report di Intersos chiede pertanto di ristabilire l'apertura delle accoglienze sospese dal Comune di Roma, nonché potenziarla con percorsi di inserimento sostenibili e di lungo termine; predisporre procedure comuni in merito alla gestione del rischio infettivo e formare adeguatamente gli operatori dei centri di accoglienza, affinché siano in grado di identificare eventuali sintomi e di isolare i casi sospetti; istituire centri di isolamento "prudenziale" ossia dedicati alla quarantena di persone candidate all'inserimento in centri di accoglienza; Istituire una cabina di regia socio-sanitaria istituzionale che interloquisca efficacemente con le numerose organizzazioni attive sul territorio. "Durante l'emergenza Covid-19 e attività dell'Ambulatorio popolare e del Centro Intersos24 sono state riconvertite nell'Unità mobile Intersos24, impegnata in attività di prevenzione e di individuazione precoce di casi Covid-19 tra la popolazione (migrante e non) che vive in condizione di esclusione sociale e/o di vulnerabilità della città metropolitana di Roma. Dall'inizio dell'intervento lo staff ha effettuato 965 visite mediche, tenuto attività di educazione sanitaria per 1.043 persone e individuato e segnalato ai servizi disponibili 27 persone con sintomi riconducibili al Covid-19. (Com)