Pa: Mulè (FI), allarmanti dati Cgia, Stato faccia lo Stato

- Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato, giudica "allarmanti" i dati della Cgia di Mestre. "Confermano - osserva in una nota - quanto Forza Italia sostiene da tempo: il mancato pagamento dei debiti della Pubblica amministrazione, che ammontano tra parte corrente e componente in conto capitale quasi a 60 miliardi, rischia di portare al fallimento migliaia di creditori. Proprio quei 60 miliardi che da tempo chiediamo vengano pagati alle imprese e ai privati da parte della Pubblica amministrazione immettendo così liquidità essenziale per rilanciare consumi e produzione. Lo Stato faccia lo Stato - conclude -: se non ora, con una crisi economica senza precedenti, quando?".(Com)