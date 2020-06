Cina: via libera a trattato Onu su commercio armi da cui Usa intendono uscire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità cinesi hanno dato il via libera alla proposta di aderire al trattato delle Nazioni Unite sulla vendita delle armi (Arms Trade Treaty, Att), da cui il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha di detto di voler ritirare la firma. La decisione, riferiscono i media ufficiali di Pechino, è stata adottata oggi dal Comitato permanente dell'Assemblea nazionale del popolo (Npc), la massima autorità legislativa cinese. Il trattato era stato adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 2013, con l'astensione della Cina, ed è entrato in vigore a dicembre del 2014. Ad aprile del 2019 Trump aveva informato formalmente il Congresso sulla sua decisione di ritirare gli Stati Uniti dal trattato. "Ho concluso che non è nell'interesse degli Stati Uniti fare parte del Trattato sul commercio di armi", scriveva Trump in un memorandum inviato al Senato degli Stati Uniti. All'Assemblea generale dell'Onu, fine settembre 2019, il ministro degli Esteri cinese Wang Yi, aveva detto che Pechino avrebbe aderito "il prima possibile" al trattato, parlando della responsabilità del paese di prendere parte agli impegni della comunità internazionale. (segue) (Cip)