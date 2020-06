Cina: via libera a trattato Onu su commercio armi da cui Usa intendono uscire (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il trattato Onu sul commercio delle armi, che stabilisce le regole internazionali per le vendite e il trasferimento delle armi leggere fino agli aerei e navi, è entrato in vigore nel 2014 ma non è mai stato ratificato dai legislatori degli Stati Uniti. L'adesione Usa risale all'amministrazione di George W. Bush ma il trattato è stato negoziato sotto l'egida delle Nazioni Unite e firmato nel 2013 sotto la presidenza di Barack Obama. Il trattato cerca di prevenire trasferimenti illeciti di armi che alimentano i conflitti, rendendo più difficile la vendita di armi in violazione degli embarghi. Circa 100 paesi, compresi gli alleati degli Stati Uniti in Europa, hanno ratificato il trattato, ma sono oltre 30 quelli che lo hanno firmato ma non ratificato. Tra i paesi che lo hanno rifiutato ci sono la Russia, la Corea del Nord e la Siria. (Cip)