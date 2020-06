Milano: via Ascano sforza pedonale per l'estate, in arrivo nuove "aree 30" e residenziali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accesso alla ZTL sarà comunque garantito ai veicoli dei residenti e domiciliati nelle vie interessate dal provvedimento in possesso del permesso rilasciato dal Comando di Zona 5, mentre l'accesso all'area pedonale sarà garantito ai soli veicoli diretti a proprietà il cui accesso implichi la necessità di transitare nell'area pedonale stessa. Potranno transitare in entrambe le aree anche velocipedi, mezzi di soccorso e polizia, i veicoli di supporto a manifestazioni o eventi, quelli che devono svolgere servizi essenziali nell'area pedonale (previa autorizzazione della Polizia Locale) e i mezzi degli addetti alla pulizia stradale. "I Navigli e la Darsena sono tra i luoghi più frequentati nella bella stagione - dichiarano gli assessori Pierfrancesco Maran (Urbanistica) e Marco Granelli (Mobilità) -. Questa è un'estate particolare, in cui gli spazi all'aperto sono ancora più attrattivi. Provvedimenti come questo diventano quindi fondamentali per garantire di vivere la città in sicurezza, per questo alle pedonalizzazioni affianchiamo misure come le zone 30 e le zone residenziali". (segue) (Com)