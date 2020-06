Milano: via Ascano sforza pedonale per l'estate, in arrivo nuove "aree 30" e residenziali (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla base delle richieste arrivate dai commercianti per la posa di sedie e tavolini, l'amministrazione ha infatti stabilito attraverso ordinanze l'istituzione di sette nuove zone 30 e quattro zone residenziali dove il limite di velocità sarà fissato a 15 km/h. Zone 30 diventano via Pacini, via Don Giuseppe Andreoli, via Venini, via Marghera, via della Moscova, via Ugo Bassi. Un ulteriore tassello della strategia "Strade Aperte", che prevede l'incremento delle zone con limite di velocità massimo consentito di 30 km all'ora su circa il 60 per cento di tutta la rete stradale urbana. Nasceranno in via Thaon de Ravel, via Giovanni Rasori, via Varanini e via delle Leghe invece le prime "aree residenziali". Si tratta di ambiti in cui il pedone avrà la precedenza e potrà occupare la carreggiata, in questo caso ad esempio sedendosi al tavolino di un bar o di un ristorante, mentre le auto dovranno rispettare alcune norme di comportamento, a partire dal limite di velocità a 15 km/h. Le attività commerciali che ne abbiano fatto richiesta potranno quindi posizionare tavolini e sedie al posto di alcuni stalli di sosta. Come previsto dall'articolo 135, comma 12 del Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada, le zone residenziali verranno dotate di un'apposita segnaletica (rettangolo blu e bianco con due bambini che giocano a palla vicino a casa). (Com)