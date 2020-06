Ostia: Raggi, nella spiaggia ex Amanusa chiodi nascosti tra la sabbia, avanti a testa alta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Voglio ricordare - aggiunge Virginia Raggi - che la pulizia delle spiagge sul litorale romano avviene regolarmente. La spiaggia in questione è stata ripulita qualche giorno fa con l’erpice, uno strumento che scava in profondità di 20 centimetri. Se quei chiodi fossero stati già lì, sarebbero stati rimossi. A quanto pare a questi vandali non bastavano le paline distrutte e buttate giù, non bastavano i bagni distrutti, i cassonetti incendiati, gli attrezzi per il salvataggio rubati e il magazzino dei bagnini vandalizzato. Sul litorale di Roma, è evidente, diamo fastidio a coloro che non gradiscono il ripristino della legalità. Adesso per colpa loro la spiaggia dovrà rimanere chiusa per due giorni: sabato e domenica. Tutto questo per permettere agli operatori di bonificare a fondo l’intera area. A chi ci attacca dico che noi non arretreremo di un centimetro. Stiamo andando contro questo sistema, sempre a testa alta, nell’interesse dei cittadini onesti che meritano una città sicura e decorosa", ha concluso il sindaco di Roma. (Rer)