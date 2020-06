Fase 3: Confcommercio, in Lombardia ripartenza con il freno a mano tirato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È una ripartenza con il freno a mano tirato per il terziario lombardo: a un mese dalla riapertura generalizzata delle attività, sono soprattutto i settori del commercio al dettaglio e della ristorazione a non avere ancora ritrovato la spinta per tornare ai livelli pre-lockdown Covid-19 con le modalità di consumo dei cittadini lombardi che risentono delle abitudini da quarantena e dei timori per il futuro. È quanto emerge dalle segnalazioni giunte a Confcommercio Lombardia dalle associazioni territoriali lombarde e dalle associazioni di categoria. "Al momento della riapertura, il 18 maggio, c'è stata sicuramente la voglia di riaffacciarsi alla vita e, perché no, anche allo shopping" commenta Confcommercio Lombardia "ma è innegabile come i consumi si siano generalmente orientati su spese di carattere necessario, quasi come se la quarantena avesse lasciato in eredità comportamenti più frugali, orientati all'essenziale". Non è un caso che i dati segnalati a Confcommercio Lombardia evidenzino un flusso di clientela ancora molto basso rispetto al periodo pre-lockdown: nel commercio non alimentare i clienti si sono praticamente dimezzati (45-50 per cento), per la ristorazione siamo a un terzo (35 per cento). (segue) (Com)