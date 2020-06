Fase 3: Confcommercio, in Lombardia ripartenza con il freno a mano tirato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La risposta dei consumatori, insomma, si fa attendere: a pesare, oltre ad abitudini e comportamenti diversi, ci sono le ansie per il domani, una socialità ancora limitata e norme di sicurezza che, seppur necessarie, non agevolano la propensione ai consumi. Determinante – aggiunge Confcommercio Lombardia - anche la drastica riduzione dei flussi dovuta al perdurare dello smart working in molte aziende e alla mancanza dei turisti (nel settore dell'accoglienza si sfiora a malapena il 5 per cento di camere occupate). "Riaprire non ha significato la ripartenza come se niente fosse successo: questi dati lo dimostrano" sottolinea Confcommercio Lombardia. "Solo per il settore moda in Lombardia avremo oltre 2 miliardi di consumi in meno a fine anno, e il rimbalzo sperato ancora non si è visto. I consumatori sono prudenti. Le attività del terziario hanno ancora bisogno di sostegno. A cominciare - conclude Confcommercio Lombardia - da una drastica riduzione della burocrazia che, allo stato attuale, impedisce alle varie misure di aiuto di dispiegare con rapidità i loro effetti". (Com)