Energia: ministro russo Novak, domanda globale di petrolio potrebbe richiedere 2-3 anni per tornare ai livelli pre-Covid

- La domanda globale di petrolio potrebbe richiedere dai due ai tre anni per raggiungere i livelli visti prima della pandemia di coronavirus. Lo ha detto oggi il ministro russo dell'Energia, Alexander Novak, in un’intervista al quotidiano tedesco “Handelsblatt”. “Certo, non accadrà quest'anno. Speriamo che ciò accada nel 2021. Ma forse ci vorranno due o tre anni”, ha detto Novak, secondo il quale le economie mondiali conosceranno una crescita durante quel periodo, ma le persone rimarranno caute nei viaggi, specialmente nei viaggi aerei, a causa della pandemia di Covid-19. Il governo, ha proseguito il ministro, prevede inoltre che il benchmark del petrolio russo raggiungerà una media di 35 dollari nel corso del 2020.(Rum)