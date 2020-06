Cultura: Cappa-De Santis (Iv), Raggi distrugge anche estate romana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo il fallimento conclamato di questi 4 anni di governo capitolino, l'amministrazione Raggi si appresta a distruggere anche un altro gioiello della capitale: l'Estate romana. Nata dalla meritoria intuizione di Renato Nicolini all'indomani degli anni di piombo per invitare la cittadinanza a riappriopriarsi degli spazi pubblici e viverli nel corso dei mesi estivi, sarebbe stato altrettanto sensato tornare a vivere e fruire di Roma e della sua bellezza dopo questo lungo periodo di lockdown". Così in una nota Marco Cappa e Eleonora De Santis, coordinatori di Italia Viva a Roma. "La verità è che molto probabilmente in Campidoglio si saranno accorti di aver 'bucato' anche questa scadenza non avendo pianificato per tempo bando e progettazione dell'Estate romana. E nel giorno del solstizio di estate, quando le attività estive dovrebbero essere già iniziate, si certifica l'ennesimo fallimento con una 'frode di etichette' che punta a promuovere il fantomatico nuovo brand Romarama (sic)", continuano Cappa e De Santis. "Dopo essere arrivati lunghi sulla distribuzione dei buoni spesa agli indigenti, sui cantieri per il rifacimento delle strade, sulle regole di riapertura per gli esercenti del commercio, sui centri estivi che nei municipi a guida 5s non sono ancora partiti nonostante dal ministro Bonetti siano stati stanziati 5 milioni di euro per la capitale i grillini cadono anche su questo dossier. La Raggi potrebbe chiedere un consiglio su tutti a quello che dovrebbe essere il nuovo consulente in Campidoglio, l'ex sindaco di Livorno Nogarin: come ci si attrezza nella vita da ex primo cittadino? Altro che ricandidatura", concludono gli esponenti di Italia viva. (Com)