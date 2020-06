India: comandante Forze aeree, non in guerra con Cina ma attrezzati a ogni evenienza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'India non ritiene attuale la minaccia di una guerra con la Cina, ma è pronta a sostenere ogni evenienza dovesse presentarsi a seguito delle recenti frizioni sulla linea di confine. Lo ha detto il comandante delle Forze aeree indiane, Rakesh Kumar Singh Bhadauria. "Non siamo in guerra con la Cina ma ci siamo completamente attrezzati per far fronte a qualsiasi evenienza legata al recente conflitto lungo la linea effettiva di controllo (Lac)", ha detto Bhadauria durante una cerimonia militare rilanciata dai media locali. "La nostra forza aerea è pronta a integrare gli sforzi dell'esercito schierando ulteriori divisioni, se necessario" ha detto l'ufficiale. Nella giornata di venerdì, il primo ministro Narendra Modi aveva avvertito che “l’intero paese è ferito e arrabbiato per i passi compiuti dalla Cina” e ha assicurato che le forze armate non lasceranno “nulla di intentato per proteggere il paese” e che “stanno prendendo le misure necessarie”. (segue) (Inn)