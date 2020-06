Droga: polizia locale di Milano, sequestra 900 grammi di hashish e 200 di eroina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Novecento grammi di hashish e 200 di eroina. A tanto ammontano le sostanze stupefacenti sequestrate dalla Polizia locale di Milano in due distinte operazioni che hanno portato all'arresto di tre persone. Il primo intervento è scaturito da un presidio in borghese del territorio, finalizzato alla prevenzione e repressione di reati di microcriminalità. Gli agenti del Nucleo Contrasto Stupefacenti hanno notato un uomo uscire e rientrare diverse volte in poco tempo da un palazzo in zona Dergano e, insospettiti dal comportamento frenetico e circospetto, hanno deciso di fermarlo per un controllo: l'uomo di origini marocchine (H.B., 55 anni) nascondeva sotto il cappellino due involucri di cellophane contenenti 12 grammi di hashish. La perquisizione è dunque proseguita all'interno dell'appartamento di cui l'uomo aveva le chiavi e dove sono stati rinvenuti altri 900 grammi di hashish (corrispondenti a oltre 5.300 dosi), suddivisi in 9 panetti e nascosti in una borsa dentro un mobile. In casa sono stati trovati anche circa 10 grammi di cocaina, 1 di marijuana, sostanze da taglio e attrezzature per il confezionamento. L'uomo è stato dunque arrestato, mentre le sostanze e le banconote rinvenute (140 euro) sono state sequestrate. (segue) (Com)