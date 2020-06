Droga: polizia locale di Milano, sequestra 900 grammi di hashish e 200 di eroina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nasce da una segnalazione, la seconda importante operazione del Nucleo Contrasto Stupefacenti. Grazie anche alla collaborazione della Polizia locale di Colturano, Comune a sud di Milano, sono stati arrestati due uomini di origini marocchine (R.J., 41 anni, e A.M., 45 anni), mentre trasportavano in zona Rogoredo più di un etto di cocaina. L'intervento è stato avviato da una segnalazione arrivata agli agenti della Polizia locale di Milano, riferita ad un'auto che spesso girava nella zona per effettuare consegne di droga. Attraverso un sopralluogo nel Comune di provenienza, gli agenti sono riusciti ad individuare il veicolo segnalato (una Citroën Berlingo), che è stato poi fermato il giorno successivo in via Marochetti, a Milano. Fermata l'auto per un normale controllo di Polizia, è saltato subito all'occhio come la copertura del sedile centrale posteriore non fosse perfettamente agganciata: all'interno, nascosto nella gommapiuma, gli agenti hanno trovato un involucro di cellophane con 106,7 grammi di eroina. Essendo a conoscenza della dimora dei due uomini, gli agenti hanno proceduto a una perquisizione domiciliare, dove sono stati rinvenuti i documenti di entrambi e diversi biglietti con segnati appunti e numeri associati a contatti, che presumibilmente indicavano grammi (mai inferiori a 50) e cifre da corrispondere. È stato inoltre richiesto l'intervento dell'Unità cinofila della Polizia Locale di Milano che, ispezionando il giardino antistante l'abitazione, ha permesso di ritrovare, sotto una pietra e parzialmente sotterrati, altri 107 grammi di eroina. Tutto il materiale, compresi tre cellulari trovati all'interno dell'auto e il veicolo stesso sono stati posti sotto sequestro. (Com)