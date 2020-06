Libia: parlamento rinvia seduta per pandemia da Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il portavoce del parlamento libico, con sede a Tobruk, Abdallah Belahiq, ha annunciato che è stata rinviata a data da destinarsi la sessione parlamentare che era stata fissata in un primo momento lunedì prossimo presso la sede della Camera dei rappresentanti nella città della Cirenaica. Belahiq ha spiegato in una nota stampa che la sessione è stata rinviata a causa degli sviluppi della situazione epidemiologica del Coronavirus nel paese e per la chiusura delle frontiere Amministrazione di Tobruk e di un certo numero di città della Libia. Il Consiglio nazionale per il controllo delle malattie in Libia ha annunciato 10 nuovi casi di contagio da coronavirus nell'ovest del Paese. Sale così a 520 il numero totale di contagi da Covid-19 in Libia. Il numero totale di persone che stanno guarendo dal virus è anche salito a 83 dopo due casi di guarigione. Il Centro nazionale libico per il controllo delle malattie ha dichiarato che venerdì ha ricevuto 825 tamponi, 815 dei quali sono risultati negativi.(Lit)