- In occasione della Giornata mondiale del rifugiato il capogruppo del Partito democratico Graziano Delrio ricorda: "Scappano da guerre, persecuzioni, carestie. 80 milioni di persone hanno abbandonato tutto. Per loro non rimane che il futuro. Il pianeta ha risorse per aiutare tutti a vivere con dignità - osserva su Twitter -. Lavoriamo per la pace e la giustizia". (Rin)