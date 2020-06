India: rinnovo parziale camera alta, avanti il partito del primo ministro Modi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito del popolo indiano (Bjp) - la forza politica del primo ministro Narendra MOdi - ha vinto otto dei 19 seggi in palio nelle elezioni di ieri per il rinnovo parziale del Consiglio degli Stati, la camera alta del parlamento. Dalle urne, in attesa dell'esito dei ricorsi presentati da alcune forze politiche, il Bjp esce con tre seggi nel Gujarat, due nel Madhya Pradesh, uno nel Rajasthan, uno nel Jarkhand e uno nel Manipur. Pur se Il Consiglio ha funzioni meno deterimanti della Camera bassa, il partito di Modi esce rafforzato dal voto, aumentando il numero di seggi da 75 ad almeno 86, sul totale di 244. Nel complesso, le forze che compongono la coalizione di governo dell'Alleanza democratica nazionale (Nda), dovrebbe ora disporre di almeno un centinaio di seggi. Il voto ha assegnato al Congresso nazionale indiano (Inc) due seggi nel Rajasthan, uno nel Gujarat e uno nel Madhya Pradesh. L’altro seggio seggio del Jharkhand è andato al Fronte di liberazione del Jharkhand (Jmm). I quattro dell’Andhra Pradesh sono andati tutti al Partito del Congresso della gioventù, del lavoro e degli agricoltori (Ysrcp). L’Alleanza democratica del Meghalaya (Mda) si è aggiudicata l’unico seggio in palio nel Meghalaya. Il Fronte nazionale Mizo (Mnf) ha avuto la meglio nel Mizoram. (segue) (Inn)