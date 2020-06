Lavoro: Renzi, bene decontribuzione di Bellanova, urgente per rilanciare imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader di Italia viva Matteo Renzi afferma che "serve la decontribuzione, non la Cassa integrazione" perché, spiega nella sua consueta Enews, "con la decontribuzione si dà una mano vera a salvare i posti di lavoro e si dà un sollievo vero alle aziende". La scelta che ha fatto il ministro per le Politiche agricole Teresa Bellanova di usare 400 milioni di euro "non per fare operazioni spot o contributi a pioggia al settore ma per promuovere la decontribuzione dovrebbe essere fatta anche da tutti gli altri", sottolinea il senatore di Iv ricordando che il principio "è stata la colonna del Jobs act" ed "è la misura più urgente per aiutare quelle imprese che vogliono rimettersi in marcia. Grazie Teresa - conclude -. E speriamo che altri colleghi ministri ti copino: le buone idee sono patrimonio di tutti".(Rin)