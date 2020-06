Lombardia: Delegazione Regione incontra Papa Francesco, Fontana invita il pontefice nei luoghi della sofferenza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nostro Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel discorso che ci ha rivolto nella visita a Codogno del 2 giugno scorso, ha elogiato e ringraziato i cittadini lombardi per la dignità e la responsabilità dimostrata durante l’emergenza. Quanto ci è costato, Padre Santo! Ecco perché siamo qui a cercare dalle Sue mani il tocco vivificante del figlio che trova consolazione nel Padre. Sono certo che la Lombardia non ce l’avrebbe fatta senza i tanti vescovi e i sacerdoti che in prima fila, ogni giorno, hanno sostenuto con la preghiera e le azioni concrete il lavoro di medici ed infermieri e hanno offerto un aiuto tangibile ai nuovi poveri generati dalla pandemia. La guerra al virus è stata una lotta psicologica prima che sanitaria. Il deserto delle nostre strade contrastava con le corsie piene e i pronto soccorso sempre più affollati. Siamo qui, Santità, per ‘ripartire’. La Lombardia è una terra operosa che si dovrà preparare ad affrontare una crisi economica profonda, generata dall’emergenza sanitaria. Alle istituzioni è richiesto, ora, uno sforzo enorme affinché non si generino nuove povertà ed emarginazioni. Il Suo pontificato ci insegna, ogni giorno, che nessuno deve rimanere indietro; nessuno dimenticato. (segue) (Com)