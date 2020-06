Legalità: Zingaretti lascia festa Montespaccato in anticipo “mia figlia ha esami maturità”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cambio di programma nel corso della festa per la promozione in serie D del Montespaccato Savoia, la squadra sequestrata alla criminalità organizzata e presa in gestione dalla Regione Lazio. Il governato Nicola Zingaretti, nel corso della cerimonia ha interrotto il presidente dell'osservatorio per la Legalità del Lazio Giampiero Cioffredi e ha detto: "Scusate io vi devo dire una cosa: io mi scuso se a un certo punto dovrò andare via di corsa, però mia figlia sta facendo l'esame di maturità e non voglio in alcun modo che il presidente Zingaretti per venire qui diventi un cattivo padre e non stia davanti alla porta quando esce dall'esame di maturità, al quale non posso assistere". Gli esami, nel rispetto delle norme anti Covid, non prevedono la possibilità di ammettere spettatori. "Quindi mi scuso con tutti voi ma fra 10 minuti devo scappare, perché inizia fra qualche minuto e io voglio stare là. Scusatemi davvero tanto", ha aggiunto Zingaretti. "Grazie che vai da tua figlia, c'è una scaletta dei valori nella vita", ha detto don Luigi Ciotti, subito dopo intervenuto.(Rer)