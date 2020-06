Energia: ministro russo Novak, gasdotto Nord Stream 2 sarà completato “con ogni mezzo possibile”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per completare il progetto del gasdotto Nord Stream 2, il gasdotto in fase di realizzazione che si estenderà dalla Russia all'Europa attraverso il Mar Baltico, saranno messi in campo “tutti i mezzi tecnici possibili”. Lo ha affermato oggi il ministro dell'Energia russo, Alexander Novak, in un'intervista al quotidiano tedesco “Handelsblatt”. “Il progetto Nord Stream 2 è già stato completato in termini di investimenti e redditività economica. Tutti i possibili mezzi tecnici saranno utilizzati per il completamento puramente fisico dei lavori di costruzione”, ha dichiarato Novak, ribadendo che le sanzioni contro il progetto sono “assolutamente illegali e totalmente inadeguate”. Il gasdotto, ha sottolineato il ministro russo, “è un progetto commerciale che serve principalmente l'Europa e alla sua sicurezza energetica. Ciò contribuisce alla concorrenza, poiché maggiore è il numero di rotte di approvvigionamento, migliore sarà la scelta tra fornitori e rotte di consegna più economica. Le sanzioni contro il Nord Stream 2 e la loro estensione sono assolutamente illegali e completamente inadeguate. Questo è puro protezionismo”, ha aggiunto Novak. All'inizio di giugno il Senato degli Stati Uniti ha presentato un disegno di legge che punta ad estendere il campo di applicazione delle sanzioni imposte al progetto Nord Stream 2 anche agli assicuratori delle navi che trasportano i tubi per la costruzione del gasdotto. (segue) (Rum)