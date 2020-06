Energia: ministro russo Novak, gasdotto Nord Stream 2 sarà completato “con ogni mezzo possibile” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La proposta di legge del senatore repubblicano Ted Cruz (Texas) e della democratica Jeanne Shaheen (New Hampshire) fa seguito alle normative già introdotte lo scorso anno per colpire le aziende coinvolte nella costruzione del gasdotto Nord Stream 2 e nel Turkish Stream. Il Congresso e l’amministrazione Usa hanno più volte messo in evidenza le preoccupazioni per la sicurezza energetica europea derivanti dallo sviluppo del Nord Stream 2 e dalla dipendenza per gli approvvigionamenti di gas naturale dalla Russia, oltre alle intenzioni di Mosca di ridurre il transito di combustibile attraverso l’Ucraina. I senatori statunitensi hanno spiegato che il progetto di legge punta a chiarire e estendere l’obiettivo ultimo delle sanzioni, andando a colpire qualunque azienda coinvolta nello sviluppo del Nord Stream 2, nell’assicurazione delle compagnie operanti e nel fornire strutture portuali alle navi impiegate nei lavori. (Rum)