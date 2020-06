Lazio: Zingaretti, chiederemo affido della villa dei Casamonica a Centocelle

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Lazio chiederà che gli sia consegnata la villa dei Casamonica sequestrata nell’ultima operazione della Polizia di Stato, per farne un bene del quartiere. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti nel corso della festa per la promozione in serie D del Montespaccato calcio, squadra sequestrata al clan Gambacurta nel 2018. “A Centocelle è stata sequestrata un'altra villa al clan Casamonica. La Regione già ne ha prese due, una è stata data a una associazione per bambini autistici per farne un centro per la riabilitazione, in un'altra, abusiva, è stata abbattuta e oggi è uno dei più bei parchi delle periferie romane”, ha raccontato il governatore del Lazio. “Ora ne hanno sequestrata un'altra, quella rossa, piena di stucchi e ori, potere criminale. Lunedì avvieremo le pratiche e la Regione chiederà che ci venga consegnata anche quella perché non abbiamo paura, la ridaremo al quartiere come servizio ai cittadini. Quel triangolo di Roma sembrava infrequentabile, le persone, quando andavamo a visitare i primi cantieri quasi non ci salutavano, e oggi tutto è gestito dal comitato di quartiere. Con il sequestro della terza villa il quartiere diventerà il luogo della rinascita e della legalità", ha concluso Nicola Zingaretti. (Rer)